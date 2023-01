Lucile (L'amour est dans le pré) changée : nouvelles couleur et coupe, Jérôme "adore"... il n'est pas le seul !

Une coupe qui fait l'unanimité

Fini les cheveux longs et bruns ! C'est une nouvelle Lucile qui s'est aujourd'hui montrée sur Instagram. Coupe au carré et mèches auburn, l'ancienne prétendante de Jérôme est on ne peut plus radieuse. Un changement capillaire qui fait d'ailleurs l'unanimité auprès de la communauté de la jeune femme. "Tu es très belle comme cela", "Jérôme va t'épouser une deuxième fois !", "J'adore", "Ça te va vraiment très bien, ça t'illumine le visage", "Tu es vraiment superbe !", peut-on notamment lire dans les commentaires.

Pour rappel, Jérôme et Lucile se sont rencontrés sur le tournage de la 15ème saison de L'amour est dans le pré, diffusée en 2020 sur M6. Lors du speed-dating, le coup de foudre entre le céréalier et la jeune femme avait été immédiat. Aujourd'hui, les tourtereaux sont mariés et parents d'une petite Capucine, née en octobre 2021.