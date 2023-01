Jérôme et Lucile (L'amour est dans le pré) : Nouvelle coupe pour Capucine, ce qu'ils ne lui feront jamais

Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage de la 15ème saison de L'amour est dans le pré, en 2020, Jérôme et Lucile vivent le grand amour. Désormais mariés et devenus parents d'une petite Capucine, née en octobre 2021, les amoureux sont plus complices que jamais et sont sur leur petit nuage. Pour célébrer la nouvelle année comme il se doit, la petite famille s'est rendue chez le coiffeur, afin de faire couper les cheveux à la fillette.

Une première coupe, ça s'immortalise ! Pour garder des souvenirs de ce passage express en salon de coiffure, Lucile s'est emparée de son compte Instagram. En story, elle a publié une petite série de trois clichés sur lesquels on peut apercevoir Capucine, fièrement assise dans son fauteuil et attendant l'arrivée du coiffeur. Mais pas de panique, les coups de ciseaux ont été très légers ! "On a surtout coupé les cheveux de la nuque. On ne gardera pas la frange, elle a un trop joli minois pour cacher son front", a expliqué la jeune maman avant d'ajouter des émojis coeurs.

Un trio complice

Sur la seconde photo, on peut voir la petite Capucine en train de patienter tout en jouant avec un volant. "Elle adore le volant chez la coiffeuse", précise Lucile en légende. Enfin, sur la troisième et dernière photo, mère et fille prennent la pose face caméra. Le passage chez la coiffeuse étant terminé, Capucine arbore un petit élastique dans ses cheveux. "Le temps que ça pousse et qu'on puisse coiffer les cheveux autrement, ce sera le petit élastique... La barrette elle l'enlève sans cesse !", écrit la jeune maman.

Pour rappel, Jérôme et Lucile sont devenus parents pour la première fois en octobre 2021. La jeune femme a annoncé sa grossesse le 13 juin 2021 sur Instagram à l'occasion de leur anniversaire de couple. Fous amoureux l'un de l'autre, les tourtereaux avaient eu un coup de foudre lors des speed-datings. Depuis l'arrivée de Lucile à la ferme, ils n'ont jamais cessé d'être ensemble. Aujourd'hui, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et partagent régulièrement leur quotidien avec leur communauté.