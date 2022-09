Lucile (L'amour est dans le pré) mieux payée que Jérôme : révélations inattendues sur son salaire !

Leur belle histoire a commencé en 2020, sur le tournage de L'amour est dans le pré. Depuis leur rencontre devant les caméras de M6, Jérôme et Lucile ne se sont plus jamais quittés. Et entre eux, tout est allé très vite. En deux ans, la belle est tombée enceinte de leur premier enfant. Ainsi est née l'adorable petite Capucine, qui fait le bonheur de ses parents. Puis, en août dernier, le couple a célébré son mariage tant attendu. En bref, l'émission de dating présentée par Karine Le Marchand leur a apporté une nouvelle vie pleine d'amour... et d'argent !

Dimanche 25 septembre 2022, Jérôme et Lucile partageaient une partie de leur intimité dans l'émission C Médiatique sur France 5. L'occasion pour l'agriculteur et son épouse d'évoquer notamment le sujet des finances. Car, rappelons-le, depuis son passage dans L'amour est dans le pré, Lucile est devenue influenceuse. Sur les réseaux sociaux, elle partage une partie du quotidien de la petite famille et fait également des placements de produits pour lesquels elle empoche apparemment de jolis chèques. "C'est devenu mon métier", indique-t-elle.

Enfin, à la question de savoir combien ce nouveau statut lui rapporte en euros, Lucile ne donne pas de somme exacte mais apporte quelques éléments de réponse. "Nos revenus sont séparés, Jérôme, il gagne son revenu d'agriculteur, et moi, je touche ce qui vient de l'influence, mais je gagne plus que Jérôme, ça c'est certain", assure la jeune maman qui a récemment bluffé ses fidèles followers en affichant une silhouette incroyablement amincie. De son côté, Jérôme ne peut que confirmer. "Un petit peu plus...", lance-t-il face caméra. Et Lucile de poursuivre : "Non mais c'est sûr que, par rapport au travail que tu fournis et ce que représente l'influence... l'agriculteur devrait gagner plus." De son côté, le maraîcher accepte la situation. "C'est spécial mais c'est comme ça, c'est le monde d'aujourd'hui, on vit dans un truc où faire de la pub pour du shampooing rapporte plus que de vendre un kilo de pommes de terre", conclut-il. Un triste constat...