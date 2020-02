Luke Evans : Amoureux, il affiche son bonheur avec Rafael sur Instagram

Le duo affiche pleinement sa complicité sur les réseaux sociaux : le 9 février 2020, Luke Evans s'est saisi de son compte Instagram pour partager une nouvelle vidéo. Un court clip dans lequel il apparaît au côté d'un certain Rafael Olarra, directeur artistique du groupe hôtelier de luxe Faena. Serait-ce la confirmation d'une idylle entamée il y a déjà plusieurs mois ?

"Il adore mon humour gallois... Non, honnêtement ! C'est vrai !", s'est amusé à commenter l'acteur et chanteur de 40 ans en légende de sa publication. Sur la vidéo, les deux hommes apparaissent en pleine nature, torse nu et souriants, lors de vacances à Hawaï en décembre dernier. Parmi les nombreux commentaires, celui du styliste américain Brian Atwood ne laisse que peu de place au doute : "Couple mignon !!!" Un message que Luke Evans a "liké" et non démenti... C'est peut-être un détail pour beaucoup, mais sur les réseaux sociaux, ça veut dire beaucoup !