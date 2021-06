Lydia (Pékin Express) célibataire : la raison de sa rupture avec Malaga dévoilée, elle "subit"

Lydia n'a pas le coeur à la fête en ce moment. Le 24 juin 2021, l'ancienne candidate de Pékin Express (M6, en 2019) a annoncé une triste nouvelle en story Instagram : Malaga Drah et elle ont rompu "il y a un moment déjà".

Ces derniers temps, Lydia n'était plus très présente sur les réseaux sociaux. Et, actuellement, Malaga est en vacances avec Thomas Adamandopoulos (Les Anges), Sarah Fraisou et son nouveau compagnon Oussama. Certains internautes s'interrogeaient donc sur l'actuelle relation entre l'ancienne candidate de M6 et le beau brun. Ils ont eu leur réponse jeudi soir et elle était bien triste.

Lydia a en effet annoncé que Malaga et elle ne formaient plus un couple. Une décision qui ne vient pas d'elle. "C'est avec le coeur lourd que je vous annonce ma séparation avec Malaga. D'où mon absence des réseaux ces jours-ci. Je ne souhaite pas rentrer dans les détails car cela reste tout de même privé. Je ne suis pas décisionnaire, je subis. Nous avons tous les deux des attentes différentes de la vie malheureusement qui font que nos chemins se sont séparés depuis un moment déjà. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vécu plus dur et je reviendrai plus forte si dieu le veux", peut on lire. Nul doute qu'elle a pu compter sur le soutien de ses abonnés.

C'est en juin 2020 que Lydia avait officialisé son histoire d'amour avec Malaga en se montrant complice avec lui. Un bonheur retrouvé à la suite de son divorce avec Mounir. En août 2019, le public avait appris sa rupture avec son partenaire de Pékin Express 2019. "Suite à de nombreuses questions concernant ma relation avec Lydia, j'ai décidé de clore le sujet une fois pour toutes. Nous nous sommes séparés bien avant la diffusion. Cela n'a nul rapport avec l'aventure Pékin Express, aventure que nous avions pleinement partagée et qui restera à jamais un merveilleux souvenir. Je lui souhaite sincèrement une bonne vie. Merci de continuer à nous suivre et de profiter de cette magnifique aventure", avait écrit le jeune homme. Depuis, ce dernier s'est remarié avec une mystérieuse brune. On souhaite une issue aussi heureuse à Lydia.