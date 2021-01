Mounir (Pékin Express) : Mariage surprise avec sa compagne, premières photos

Le doute n'est désormais plus permis. Mounir s'est bel et bien marié avec sa nouvelle compagne. Il l'a confirmé sur Instagram dans la journée de dimanche 10 janvier 2021. L'ex-finaliste de Pékin Express 2019 a partagé une photo du jour J où, de loin, il apparaît face à son épouse. Lui est vêtu d'un costume et elle a craqué pour une traditionnelle robe blanche. "'Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles'. Merci à @anas_prod pour cet magnifique après-midi, hâte de voir les photos. Un photographe au top que je recommande pour tout évènement", a légendé l'ancien baroudeur. Via sa story, il dévoilait par ailleurs son magnifique gâteau de mariage sur lequel les initiales de son prénom et celui de sa femme y étaient déposées (A & M).



Mounir n'a pas apporté de précisions quant au jour où il a dit "oui" à sa chérie. Mais déjà en novembre dernier, il partageait une photo sous-entendant qu'il avait franchi le cap du mariage. Et pour cause, il apparaissait déjà sur son 31, quant à elle, elle portait une tenue traditionnelle de fête. "Je vous souhaite la même", commentait-il sous sa publication.