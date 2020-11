Mounir (Pékin Express) en couple... et marié ? Sa photo pour officialiser

Depuis sa participation à Pékin Express 2019 , le finaliste du jeu d'aventure d'M6 se fait très discret. C'est donc un retour remarqué que Mounir a fait sur Instagram le 2 novembre 2020, d'autant plus que c'était pour annoncer une grande nouvelle.

Aux dernières nouvelles, le beau brun était célibataire. Pourtant, dans le plus grand secret, l'ancien candidat de Pékin Express était en couple. Lundi après-midi, Mounir a partagé une photo sur laquelle il apparaît en train d'embrasser une femme brune sur le front. Lui est sur son trente-et-un en chemise blanche et pantalon beige, elle porte une tenue traditionnelle de fête laissant penser que le couple a récemment franchi un cap, celui du mariage. "Je vous souhaite la même", a-t-il écrit en légende de sa publication. Très vite, ses abonnés l'ont félicité et lui ont souhaité beaucoup de bonheur.