Lydia (Pékin Express) en couple : elle présente son séduisant compagnon

C'est en juillet 2019 que Lydia a été révélée au grand public, dans Pékin Express 2019. À l'époque, elle était mariée à Mounir et avait traversé l'Amérique centrale et l'Amérique latine à ses côtés dans le cadre de cette belle aventure. Mais depuis, les deux candidats ne sont plus ensemble. La jeune femme a même retrouvé l'amour comme elle l'a dévoilé sur Instagram, le 2 juin 2020.

En story, Lydia a partagé plusieurs vidéos sur lesquelles elle apparaissait proche d'un jeune homme qui se fait appeler Malaga Drah. Tous deux se taquinaient et échangeaient parfois des baisers sur la joue. Une proximité qui a intrigué ses abonnés. Nombreux sont ceux qui ont demandé à la brunette s'ils étaient en couple. C'est dans la soirée qu'elle a donc mis fin au suspense. Oui, elle est de nouveau amoureuse et ne le cache plus, même si, d'ordinaire, elle préfère rester discrète sur le sujet. De son nouveau compagnon, on sait peu de choses si ce n'est que c'est un influenceur qui semble bien connaître Sarah Fraisou et son petit ami Ahmed. Mais ce qui compte, c'est que Lydia nage de nouveau dans le bonheur.

C'est en août 2019 que le public avait appris la rupture de Lydia et Mounir. C'est ce dernier qui avait annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux : "Suite à de nombreuses questions concernant ma relation avec Lydia, j'ai décidé de clore le sujet une fois pour toutes. Nous nous sommes séparés bien avant la diffusion. Cela n'a nul rapport avec l'aventure Pékin Express, aventure que nous avions pleinement partagée et qui restera à jamais un merveilleux souvenir. Je lui souhaite sincèrement une bonne vie. Merci de continuer à nous suivre et de profiter de cette magnifique aventure." En novembre, son ex-femme avait précisé à Gossip Room que leur séparation s'était faite à l'amiable.