Lydia (Pékin Express 2019) divorcée de Mounir : son petit tacle à son ex

Jeudi 19 septembre, M6 a diffusé la finale de Pékin Express 2019 qui opposait Mounir et Lydia à Laetitia et Aurélie. Une compétition remportée par ces dernières. Dans le cadre de cet événement, les finalistes ont accordé des interviews à différents médias. Et lors de celle pour Télé Loisirs, Lydia a très brièvement évoqué son divorce avec Mounir, lui lançant une petite pique au passage.

Après qu'on lui a demandé où elle en était dans sa relation avec le jeune homme de 27 ans, elle a répondu : "On est divorcés, mais je ne suis pas comme Mounir, je n'étale pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour cela que je me suis abstenue de dire quelque chose à ce sujet. Après, je comprends tout à fait que les gens se posent des questions puisqu'ils nous voient en couple dans l'émission, mais séparément dans la vie." Les fans des anciens mariés ne sauront donc pas pour quelle raison ils ne sont plus en couple.

C'est le 12 août dernier que Mounir a révélé ne plus filer le parfait amour avec Lydia : "Suite à de nombreuses questions concernant ma relation avec Lydia, j'ai décidé de clore le sujet une fois pour toutes. Nous nous sommes séparés bien avant la diffusion. Cela n'a nul rapport avec l'aventure Pékin Express, aventure que nous avions pleinement partagée et qui restera à jamais un merveilleux souvenir. Je lui souhaite sincèrement une bonne vie. Merci de continuer à nous suivre et de profiter de cette magnifique aventure." Le fait que les deux candidats de Pékin Express n'apparaissaient plus ensemble en story et qu'ils aient supprimé toutes leurs photos à deux avait en effet alerté les internautes. Moundir et Lydia s'étaient mariés en 2016.