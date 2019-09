Pékin Express 2019, la finale : Aurélie et Laëtitia grandes gagnantes

Au cours de cette finale exceptionnelle de Pékin Express 2019, les deux derniers binômes –Mounir-Lydia et Laëtitia-Aurélie – ont participé à trois sprints, à des épreuves frissonnantes et à une course finale éreintante.

Saut à l'élastique et grosses larmes

Avant de lancer officiellement le départ de cette finale de Pékin Express, Stéphane Rotenberg prévient les candidats qu'à chaque fois qu'un binôme arrive dernier à un sprint, sa cagnotte fond en temps réel. Une minute de retard et c'est par exemple 600 euros de perdus.

La course démarre et, très vite, les candidats sont confrontés à un jeu. Mounir et Lydia arrivent premiers et doivent choisir entre deux mystérieux mots : "vertical" ou "horizontal". Ils optent pour la première solution et découvrent que l'un d'entre eux, Mounir en l'occurrence, va être propulsé horizontalement et va devoir viser une cible. S'il y arrive, sa partenaire devra répondre à une question sur l'émission. Il faut deux bonnes réponses pour repartir. Aurélie et Laëtitia n'ont donc pas le choix, elles ont le même défi à relever, mais de façon verticale, c'est-à-dire en sautant à l'élastique. Laetitia se dévoue et pleure avant de sauter. Trop apeurée, elle manque la cible et comprend qu'elle doit recommencer. Elle est en larmes, ce qui fait énormément de peine à sa soeur. C'est finalement l'ex-couple qui repart en premier.

La course reprend et le panneau voiture interdite refait son apparition. Les binômes doivent prendre un funiculaire et participer à une deuxième épreuve : décoder un cadenas à trois chiffres. Les soeurs choisissent de tester minutieusement toutes les compositions possibles et ça marche ! Elles reprennent la course et gagnent finalement ce premier sprint. Pour Mounir et Lydia, le temps est à présent de l'argent. Arrivés plus de vingt minutes après les soeurs, ils perdent 13460 euros...

Lydia et Mounir ruinés

Direction le plus grand marché de la ville pour le deuxième sprint. Les équipes doivent trouver une échoppe (le marché est un vrai labyrinthe), apprendre à faire des churros et en vendre pour 15000 pesos. Aurélie et Lydia arrivent premières sur les lieux, mais Mounir et Lydia ont de la chance, ils trouvent plus vite leur échoppe. Lydia se lance donc dans la fabrication des churros sous le regard critique de Mounir qui n'y connaît pourtant rien en cuisine. Les soeurs qui cuisinent à deux sont déjà prêtes à vendre leur production. Elles les proposent au prix fort alors que leurs adversaires les bradent. C'est Aurélie et Laëtitia qui repartent finalement en premier et gagnent ce nouveau sprint. Cette fois, Mounir et Lydia perdent 7620 euros.

Pour le dernier sprint, les duos doivent se rendre à l'aéroport qui se trouve à l'autre bout de la ville. Une fois dans les airs, ils doivent retrouver sur le sol des inscriptions leur indiquant le lieu de la prochaine épreuve. Il s'agit d'une plantation de roses. Ils doivent couper et récolter 2 kilos de roses sans pouvoir peser le fruit de leur récolte. Chaque erreur de 100 grammes leur coûte une minute de pénalité. Laëtitia et Aurélie font une grosse erreur, car elles récoltent 4 kilos de roses. Elles doivent donc attendre vingt minutes avant de repartir. Mounir et Lydia ont seulement cinq minutes de pénalité. Malgré leur handicap, c'est encore les soeurs qui remportent ce sprint. Cette fois, Mounir et Lydia ont perdu toute leur cagnotte, ils sont ruinés. Même s'ils remportent la course finale, ils rentreront en France avec zéro euro. Les soeurs, elles, avec 100000 euros, ce qui n'est arrivé qu'une fois dans Pékin Express.

Ultime course, écart infime

Les binômes doivent se rendre à plusieurs points de passage. À chaque arrêt, une question sur cette saison leur est posée. Si la réponse est mauvaise, c'est trois minutes de pénalité. Lydia et Mounir ont bien du mal à trouver une voiture, mais ils ont un avantage : le cahier dans lequel Lydia a tout annoté depuis le début de l'aventure. Son équipe répond d'ailleurs juste à la première question, contrairement aux soeurs. Mais à la suivante, ça ne marche pas. Pas question de prendre du retard, ils demandent à la police de stopper une voiture pour eux et reprennent vite la route après leur pénalité. Au troisième point de passage, l'ex-couple répond juste et croise les soeurs. Ils savent qu'ils sont donc en tête de la course ! Pour Laëtitia et Aurélie, c'est un coup de massue auquel s'ajoutent trois minutes de pénalité à cause d'une mauvaise réponse de leur part. Mais, coup de théâtre, au dernier point de passage, ce sont Mounir et Lydia qui commettent une erreur !

Tous sont lancés pour la ligne d'arrivée. Il ne reste plus que 7 kilomètres pour atteindre le théâtre municipal de Bogota. Les deux derniers kilomètres se font à pied pour retrouver Stéphane Rotenberg au collège San Bartolomé. L'écart entre les deux équipes est infime. Ce sont finalement Aurélie et Laëtitia qui gagnent Pékin Express 2019. Les deux soeurs qui se déchiraient les premiers jours de la course gagnent donc les 100000 euros !