Lynda Carter en deuil : le mari de la première Wonder Woman est mort

Grâce aux réseaux sociaux, Lynda Carter est restée proche de centaines de milliers de fans, même des décennies après la fin de Wonder Woman. L'actrice et ex-héroïne de la série originale leur a annoncé la mort de son mari, Robert A. Altman. Elle lui a adressé un message d'adieu émouvant sur Instagram, illustré par une vieille photo d'archive.

Robert A. Altman est mort le 3 février 2021 dans la ville de Baltimore (dans l'État du Maryland), à l'âge de 73 ans. Il a succombé à des complications suivant une opération médicale. Le défunt avocat et PDG d'une société de développement de jeux vidéos avait épousé Lynda Carter le 29 janvier 1984. Ils ont eu deux enfants, James et Jessica Altman, âgés de 33 et 30 ans.

Mercredi 10 janvier, Lynda a posté sur Instagram une photo de son mari décédé et elle. Sur l'image en noir et blanc, le couple pique-nique lors d'un après-midi ensoleillé. En légende, l'actrice écrit : "Mon mari adoré Robert A. Altman est mort la semaine dernière. Il est l'amour de ma vie et le sera toujours."

"Nos 37 ans de mariage étaient un cadeau extraordinaire, ajoute-t-elle. Nous avons partagé la passion que tout le monde, je l'espère, aura la chance de vivre au cours de sa vie. Nous nous protégions et nous soutenions toujours l'un l'autre. Nous avons été reconnaissants pour les deux vies que nous avons créées ensemble : nos enfants, Jessica et James. Ils sont les lumières de ma vie et étaient la plus grande source de joie de celle de Robert. Je vois beaucoup de lui en eux, et je sais qu'il continue de vivre à travers eux."