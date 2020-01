Maëlle (The Voice) "trop dégueulasse pour la télé" : elle a essuyé des critiques

Les choses ont été beaucoup plus vite que ce qu'elle aurait cru... À seulement 19 ans, la jolie Maëlle qui a remporté la saison 7 de The Voice en 2018, vient de sortir son tout premier album sobrement intitulé Maëlle. Il a été entièrement composé et produit par le chanteur Calogero, et la jeune femme a pu profiter des conseils de ce dernier pour apprendre à dompter son angoisse de la scène et affronter le difficile exercice de la "promo".

Le 10 janvier 2020, dans les colonnes du magazine Voici, Maëlle s'est livrée au jeu des confidences. Interrogée sur ses débuts et son parcours depuis sa victoire, la jolie blonde a révélé avoir été victime de nombreuses critiques acérées : "Après une de mes prestations à la télé, on m'a dit sur les réseaux sociaux qu'il fallait que je reste à la radio, que j'étais trop 'dégueulasse' pour passer à la télé... C'était très violent !", se souvient-elle.

Mais au départ, sa plus grande peur était justement de se faire interviewer : "Ce n'est pas évident. Au début, je me posais mille questions, j'étais angoissée à l'idée de parler devant des gens que je ne connaissais pas, de me livrer, de mal m'exprimer. Je débarquais de Tournus, une petite commune en Bourgogne – Franche-Comté, et arriver à Paris pour enchaîner des plateaux télé, c'était assez effrayant, oui", avoue-t-elle. Heureusement, pour dompter cet exercice angoissant, Maëlle a pu compter sur le soutien de Calogero, qu'elle considère comme son mentor, mais aussi sur celui de Zazie, la coach qui l'a mené jusqu'à la victoire.

Elle-même surprise par son succès express, Maëlle n'avait pas du tout prévu de se retrouver sous le feu des projecteurs et s'imaginait encore moins remporter The Voice : "À la base, j'ai envoyé ma vidéo pour le casting, comme ça, pour le fun. D'ailleurs, mon père me disait de ne pas y croire...", raconte-t-elle en révélant qu'elle se destinait plutôt à des études de lettres. "Je n'écris pas mes chansons ; je n'y arrive pas, mais paradoxalement, j'aime beaucoup écrire à côté. Je rédige d'ailleurs des nouvelles. Je suis bizarre en fait, hein ?" plaisante-t-elle.

Pour l'heure, Maëlle continue de faire la promotion de son nouvel album, plus détendue et surtout bien entourée.