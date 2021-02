Maëva Coucke prête à gifler et à dénoncer : gare aux hommes irrespectueux !

Devant les photographes et les caméras, Maëva Coucke a toujours le sourire. Mais qu'on ne s'y méprenne pas, Miss France 2018 n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds pour autant. Au contraire, celle qui est au casting de la deuxième saison de Stars à nu (TF1) ne manque jamais de défendre sa dignité, surtout lorsqu'elle est confrontée à des hommes irrespectueux.

"On dit maintenant de moi que j'ai un caractère bien trempé", a-t-elle fait savoir lors d'une interview pour le magazine Closer. Il faut dire qu'elle ne se laisse pas faire face à des goujats. "J'ai déjà giflé un homme parce qu'il avait la main baladeuse. Récemment, j'ai croisé un homme dans la rue qui avait eu des propos très insultants et dégradants. Son nom et la société pour laquelle il travaillait figurait sur son blouson, je n'ai donc pas hésité à les prévenir", a-t-elle confié. Et pour elle de faire passer un message fort à l'heure où le harcèlement de rue est plus que jamais un fléau : "Il ne faut pas se laisser faire par peur de représailles. Il faut au contraire montrer à tous ces hommes irrespectueux combien nous sommes plus fortes qu'eux". Maëva Coucke ne souhaite toutefois pas faire de généralité et rappelle que "tous ne sont pas comme ça !"

La jolie rousse de 26 ans a pu le constater personnellement en vivant des histoires d'amour "sincères" avec des garçons. Mais pour l'heure, elle est un coeur à prendre. "Je n'ai pas encore trouvé mon âme soeur", a-t-elle déclaré à nos confrères.

L'intégralité de l'interview de Maëva Coucke est à retrouver dans le dernier numéro de Closer, paru le 12 février 2021.