Maëva Coucke en couple ? Elle se confie et évoque la maternité

C'est une malédiction qui touche la quasi totalité des reines de beauté. Du moins, celles qui sont élues Miss France en étant en couple. Comme Iris Mittenaere avant elle par exemple, Maëva Coucke s'est elle aussi séparée de son compagnon au cours de son année de règne en 2018. "Lorsque j'ai été élue, j'étais en couple. Ce garçon s'est énormément moqué de moi, mais on est toutes passées par là. J'étais amoureuse et j'ai aussi envie de dire bête, même si ce n'est pas le mot à employer. J'ai vécu mon année en ayant une peine de coeur parce que je n'étais pas bien, que ça se passait très mal avec lui. Ça m'a parfois vraiment miné le moral", confiait-elle dans les pages de Paris Match en décembre 2020. C'est l'une des rares fois que Maëva Coucke a livré quelques détails sur sa vie sentimentale.

Elle a récidivé ce vendredi 12 février 2021 à l'occasion d'une interview pour Closer. La jeune femme de 26 ans ne s'est cette fois pas épanchée sur son passé mais sur son présent. "Je n'ai pas encore trouvé mon âme soeur", a-t-elle admis. La faute selon elle à sa notoriété. "Je suis persuadée qu'il est plus difficile de trouver l'amour véritable lorsque l'on est médiatisée. Nous sommes parfois vues comme des trophées et certains hommes se lancent le défi d'avoir une Miss France dans leur palmarès", regrette-t-elle. Maëva Coucke indique malgré tout avoir "eu la chance de connaître des garçons sincères."

Concernant la maternité, elle déclare : "Laissez-moi d'abord trouver la bonne personne ! (rires) Pour le moment, ce n'est pas dans mes projets." Maëva Coucke a toutefois bel et bien l'ambition de fonder une famille dans le futur, mais non sans quelques craintes. "Il est certain que je le serai un jour, mais je ne sais pas quel genre de maman je serai. J'ai été élevée par un père militaire et donc dans une enfance stricte. Je ne suis pas sûre que je serai une maman si facile...", prévoit-elle. Seul l'avenir le dira !

