Maeva Ghennam accusée de tricher sur ses formes : sa réponse cash

En quelques participations seulement dans Les Marseillais, Maeva Ghennam est devenue un phénomène. La pétillante jeune femme a même réussi à voler la vedette aux plus anciens, Paga, Julien Tanti ou encore Manon Marsault. Il faut dire que sa spontanéité et son humour font d'elle une candidate incontournable. Mais ce n'est pas tout, les internautes sont également friands de ses posts ultrasexy sur Instagram.

Pourtant, sa dernière publication a fait débat. Maeva se dévoilait alors dans une minirobe moulante épousant parfaitement ses formes. Problème, ils sont nombreux a l'avoir accusée d'avoir retouché le cliché en question. "Elle est M et elle porte le S", "Wooow la photo retouchée", "Ça fait trop fake", "Retouché fois 100", "Trop trafiquée ta photo, dommage, nous, on est dans la vie réelle", pouvait-on lire entre autres en commentaires.

Décidée à ne pas se laisser faire, la jolie brune de 23 ans s'est saisie de son compte Snapchat jeudi 16 avril 2020 pour mettre les choses au clair. "Tout ceux qui disent que ma dernière photo Insta elle est retouchée... Non, non, non les amis ! Parfois, c'est vrai, je me lisse la peau, je me mets des effets, mais j'ai la taille fine !", s'est-elle défendue. Pour le prouver, Maeva Ghennam révèle son petit secret pour avoir une telle silhouette. "Je mets des gaines. C'est même pas des gaines, c'est des corsets que je mets ! Je vous le dis, à chaque fois, ça me permet d'avoir la taille extrafine. Donc, j'ai la taille extrafine ! En plus de ça, je fais du sport tous les jours", explique-t-elle. Pour conclure, elle invite ses haters à suivre son exemple. "Alors, les mauvaises langues et les jalouses, arrêtez de parler pour rien. Si vous êtes jalouses de moi et que vous aussi vous voulez la taille fine, vous avez qu'à mettre des corsets, c'est pour ça que j'en mets. Mettez-en aussi, ça marche vraiment !" D'autant plus qu'ils pourront bien évidemment profiter de ses nombreux codes promo...