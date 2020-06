Maeva Ghennam "bouleversée" par une rencontre avec un jeune en phase terminale

Bouleversée, Maeva Ghennam est apparue en pleurs sur Snapchat le 26 juin 2020. Sous le choc, la jeune femme a confié sa tristesse et son désarroi et raconte ce qu'il s'est passé à ses abonnés sur Snapchat. Le 26 juin 2020, elle explique : "Ce matin je suis bouleversée. J'ai parlé à quelqu'un de jeune qui est malade, qui est en phase terminale. Ça m'a trop fait de la peine. Je suis en train de me dire que la vie est vraiment trop injuste. Ça me fait vraiment trop de peine mais ça me fait trop plaisir de lui avoir parlé." Bienveillante et très touchée par l'histoire de cet enfant, la candidate de télé-réalité n'a pas hésité une seconde à exaucer l'un de ses rêves en prenant contact avec lui.

Je me dis vraiment qu'on est rien sur Terre

L'ex de Greg explique ensuite comment elle a fait la connaissance de cet enfant. "C'est sa tata qui a voulu lui faire une surprise, elle connait une amie à moi. Je l'ai appelé en Facetime, je suis pas allée le voir parce qu'il n'habite pas à Marseille mais j'aurais trop kiffer aller le voir." Effondrée par le destin de cet enfant malade, Maeva ne peut contenir ses larmes et confie : "Je me dis vraiment qu'on est rien sur Terre. Ça me fait trop de la peine. Alors que moi vraiment j'ai pas l'habitude de pleurer mais vraiment prenez soin de vos proches. (...) Les histoires comme ça, ça te montre que vraiment on est rien du tout sur cette Terre." Une très belle initiative de Maeva qui lui a fait prendre conscience de sa chance mais aussi de l'importance de savourer l'instant présent.