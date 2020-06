Maeva Ghennam défigurée : sa visite chez le dentiste tourne au fiasco

Maeva Ghennam est décidément un véritable boute-en-train. Révélée aux yeux du grand public grâce à l'émission Les Marseillais il y a deux ans, la jeune femme de 23 ans compte déjà plus de 2 millions d'abonnés sur ses réseaux sociaux. Et ces derniers ne manquent pas de contenu ! Chaque jour, Maeva partage son quotidien avec un naturel et une spontanéité qui font son succès même lorsque les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Les internautes n'ont par exemple rien manqué des multiples tentatives de cambriolage qu'a subies l'ex de Greg ces derniers mois.

Mais ce dimanche 31 mai 2020, Maeva a fait le buzz pour un tout autre sujet. Ce week-end, la candidate de télé-réalité a opéré une petite visite chez son dentiste afin d'obtenir de nouvelles facettes dentaires - grosse tendance actuelle du côté des stars du petit écran. Très fière de son nouveau sourire parfait, Maeva s'est empressée de dévoiler le résultat à sa communauté. Malheureusement, l'une de ses facettes flambant neuves est tombée, 24 heures seulement après son intervention ! Pire encore, il s'agit de celle de devant... Dépitée, mais amusée par la situation, Maeva a révélé son visage défiguré sur la Toile, ce qui a suscité de grosses parties de rigolades. Ses fratés, Carla Moreau, Benjamin Samat ou encore Kevin Guedj n'ont d'ailleurs pas hésité à se moquer d'elle, partageant en masse des photos de son nouveau look.

Qu'on se rassure, Maeva a rapidement pris les choses en main et a réglé cette drôle d'affaire dès le lendemain. Débarquée à Paris pour l'occasion, elle a pu retrouver sa meilleure amie Alix après son rendez-vous qui lui a causé quelques maux de tête. "Voilà, j'ai réparé ma dent et là, je n'ai plus mal à la tête. J'avais des migraines de ouf parce que ma dent n'était plus couverte. Mais là, j'ai une dent !", a-t-elle confié soulagée.