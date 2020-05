Manon Marsault plus maline que Maeva Ghennam : fin de la polémique du sac Chanel

Maeva Ghennam a été très déçue le jour de son anniversaire. Réunie avec tous ses amis pour fêter ses 23 ans, anniversaire qui a eu lieu après le confinement, la candidate de télé-réalité a quelque peu regretté d'avoir invité son ex Greg. Pourtant, la soirée avait bien commencé, le jeune homme lui offrant un luxueux sac Chanel. Problème, il espérait qu'elle accepte de se remettre en couple avec lui. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu et l'anniversaire de la belle brune a tourné au fiasco. "Greg m'offre le sac Chanel, je le remercie je fais un câlin... et il me dit quoi ? T'as pas été reconnaissante pour ton cadeau", se désolait-elle sur Snapchat. De son côté, Greg a menacé de lui reprendre son cadeau face à une Maeva sur les nerfs. "Son sac, qu'il se le mette dans ses fesses !"

Depuis, les amants terribles des Marseillais sont en froid, mais une question turlupine les internautes. Qu'ont-ils fait du sac Chanel ? C'est Manon Marsault qui a apporté la réponse mercredi 27 mai 2020 sur Snapchat. "Est-ce qu'on en parle de l'histoire de ce sac Chanel ? Ce sac qui a fait tant de polémiques entre Maeva et Greg. Bah du coup, c'est moi qui l'ai racheté à Maeva. Hier, elle est venue au salon où je me suis fait coiffer et elle m'a expliqué que le sac, elle voulait le donner aux Restos du coeur ou à la SPA."

Le malheur des uns fait le bonheur des autres

Une belle initiative qui n'était toutefois pas franchement aboutie aux yeux de la femme de Julien Tanti, laquelle a pris les devants : "Sauf que, mis à part en cas de vente aux enchères, mais c'est pas tout le temps, je ne vois pas trop l'utilité pour les animaux d'avoir un sac. Et même pour les Restos du coeur, il y a plus besoin de nourriture ou de choses importantes pour des gens qui sont dans le besoin. Donc c'était mieux de vendre le sac et de donner l'argent directement à une association."

Loin de vouloir prendre parti dans la querelle amoureuse de ses amis, Manon Marsault a confié avoir demandé la permission à Greg de racheter le fameux sac à main et d'adresser les bénéfices aux Restos du coeur. "Le sac est très beau mais si l'argent n'allait pas pour une association, je ne l'aurais pas acheté", souligne-t-elle. Elle conclut, satisfaite d'avoir arrangé les choses : "Je suis trop fière de ma copine qui aurait pu garder le sac ou l'argent et en fait non. Elle est en route pour les Restos du coeur maintenant."