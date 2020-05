Manon Marsault, surveillée par Julien : "J'ai l'impression d'être une ado"

Le confinement a certainement créé quelques angoisses chez les Français. Alors que la quarantaine a été levée le 11 mai 2020, certains trouvent encore précipitée l'idée de reprendre le cours plus ou moins normal de leur vie. C'est apparemment le cas de Julien Tanti, lequel a beaucoup de mal à se laisser aller, et surtout à accepter que sa femme, Manon Marsault, quitte leur domicile. C'est pourtant ce qu'elle a fait mardi 26 mai.

En effet, la belle brune, actuellement enceinte de son deuxième enfant, est partie se faire chouchouter dans un salon de coiffure de Marseille au cours de la journée. Sur place, elle a même eu le plaisir de croiser ses amis Benjamin Samat et Maeva Ghennam, avec qui elle a passé un bon moment. Résultat, son rendez-vous à l'extérieur s'est un peu éternisé, de quoi rendre Julien Tanti nerveux.

Sur le chemin du retour, Manon Marsault s'est saisie de son compte Snapchat pour révéler l'inquiétude du célèbre Marseillais. "Voilà, je rentre à la maison, il y a mes bébés qui m'attendent. Comme je l'avais prédit, mon chéri commence à s'impatienter. Ça fait déjà une bonne heure que je suis partie du salon, sauf qu'une partie de l'autoroute est fermée, j'ai du faire un très grand détour. Mon bébé, même si je ne pense pas que tu vas regarder mes snaps, j'arrive très bientôt", lui a-t-elle adressé. La belle brune confie ensuite avoir reçu une flopée de messages de sa part. "C'est fou, à chaque fois que je rentre un peu trop tard j'ai l'impression d'être une ado, qui a dépassé l'heure autorisée. 'T'es où, tu fais quoi', toutes les cinq minutes. La dernière fois avec Laura (Lempika, NDLR) quand on est parti faire le lissage c'était pareil, les garçons s'impatientaient."

Une fois rentrée sereinement chez elle, Manon Marsault a en tout cas passé le reste de la soirée avec ses deux hommes, Julien et leur fils Tiago, et n'a même plus donné de nouvelles à ses fans jusqu'au lendemain matin.