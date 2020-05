Manon Marsault, enceinte, souffre de contractions : "J'ai mal"

Manon Marsault n'a pas passé la meilleure des soirées, le 6 mai 2020. Et, comme à son habitude, la candidate emblématique des Marseillais (W9) a raconté ce qu'il s'était passé sur Snapchat.

Alors qu'elle avait passé une bonne journée, la belle brune de 31 ans s'est sentie mal le soir venu. "J'étais malade hier soir. J'ai eu très mal au ventre. J'ai peut-être mal digéré quelque chose. (...) Ou alors c'est quelque chose lié à la grossesse", a confié l'épouse de Julien Tanti alors qu'elle était allongée sur son lit. Un peu plus tard, elle a assuré que ça allait mieux, même si elle n'était pas au top de sa forme. "Je n'ai plus de force. J'ai toujours mal au ventre, j'ai cru que j'allais accoucher. J'ai eu des pics de contractions... (...) J'ai le ventre tout tendu, j'ai mal. Si ça continue, je vais aller checker tout ça", a-t-elle conclu. La maman de Tiago (1 an et demi) a donc passé une journée tranquille afin de se reposer un peu.

Mais difficile d'être réellement au calme quand on a déjà un bébé. Manon, qui est enceinte de quatre mois, avait récemment confié qu'elle profitait moins de sa deuxième grossesse, car ses journées étaient bien remplies. De quoi la faire culpabiliser : "Tiago, je passais mon temps à mettre ma main sur mon ventre, à penser que j'étais enceinte, je ne pensais qu'à lui. Je n'avais que mon fils en tête. J'avais le temps surtout. Je prenais soin de moi, je me reposais. Mais pour la deuxième grossesse, c'est différent. Je culpabilise un peu parce que je pense moins à ma fille que je pensais à Tiago." Mais elle peut toujours compter sur les deux hommes de sa vie pour lui remonter le moral.

Manon Marsault et Julien Tanti accueilleront une petite fille dans les mois à venir. Une princesse que le couple prénommera Angelina.