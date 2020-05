Alix (Les Marseillais) assume ses insultes contre la police et s'explique

Interviewée dans l'émission Salade Tomate Oignon animée par Kamil Abderrahman le 28 mai 2020, Alix est revenue sur les menaces qu'elle a reçues suite à ses propos diffamatoires sur la police. Le 15 mai dernier, la jeune femme avait en effet posté une story dans laquelle elle critiquait ouvertement les policiers, malheureusement souvent rendus coupables de délits de faciès lors de leurs contrôles et arrestations.

C'est exactement ce que j'ai dit !

Témoin d'un contrôle de police en plein Paris, la jeune femme avait alors déclaré aux autorités : "Vous en avez pas marre d'arrêter que des noirs et des arabes bande de fils de putes ?" Des propos inacceptables pour plusieurs représentants de police qui avaient accusé la jeune femme de promouvoir la haine anti-flics. La déléguée nationale Unité SGP Police, Linda Kebbab, ainsi que le syndicat SGP Police FO avaient également appelé fermement Christophe Castaner à porter plainte contre Alix.

Silencieuse depuis cette affaire, Alix a réagi pour la première fois depuis le scandale. Au micro, la jeune femme assume ses propos mais tient à se justifier. "C'est exactement ce que j'ai dit sauf qu'en fait la vidéo n'était pas complète et qu'après je dis : 'Bon effectivement il y a des mauvais dans la police mais il n'y a pas que ça. Mais c'est bizarre parce que tous les mardis je passe ici et systématiquement je vois un contrôle et c'est un noir ou un arabe.'", déclare-t-elle. Des propos donc légèrement tempérés mais toujours revendiqués par Alix.

Ses déclarations interviennent peu de temps après le scandale qu'a provoqué la chanteuse Camélia Jordana en déclarant qu'elle avait peur de la police.