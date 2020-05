Coronavirus - Philippe Lellouche a contaminé sa famille : "On l'a tous eu !"

La France est déconfinée depuis le 11 mai 2020, mais la plus grande prudence est toujours de rigueur. Chaque jour, la pandémie du coronavirus poursuit sa route et la liste des victimes devient interminable. Parmi celles et ceux qui ont souffert du mal tout en y survivant : Philippe Lellouche. C'est ce qu'il a révélé sur les ondes d'Europe 1, dans l'émission Culture Médias, le mardi 19 mai.

"J'ai eu le Covid-19 il y a longtemps. Je l'ai eu de manière très light donc tout va bien, a-t-il expliqué à Philippe Vandel. Ce n'était rien, comme je le souhaite à tout le monde d'ailleurs. C'est-à-dire que ça s'est traduit par une espèce de pseudo rhume qui n'oblige même pas à être alité. Un truc ridicule qui fait que cela est derrière pour l'instant". Malheureusement, à la maison, les gestes barrières n'ont pas suffi. Le comédien de 54 ans a contaminé tout le monde autour de lui à la maison. "On l'a tous eu. Ça a duré vraiment deux ou trois semaines, mais ce n'était rien, précise-t-il. Je ne fais pas partie des gens qui ont été vraiment touchés. J'ai fait des tests pendant et des tests après qui vous disent que vous êtes immunisés."

Quand Philippe Lellouche évoque ses "proches", difficile d'en savoir davantage. Le cinéaste était sans doute confiné avec sa compagne, la maquilleuse coiffeuse Vanessa Boisjean, et leur jeune enfant mystère. Solal (17 ans) et Sharlie (9 ans), le reste de la tribu, était confortablement installée dans le Sud avec leur maman, Vanessa Demouy. L'acteur, metteur en scène de la pièce L'Invitation, a aussi un fils aîné, Sam, né en 1995 d'une première union. Mais le jeune homme vole de ses propres ailes et a suivi la voie de ses parents. Il a réalisé le court métrage Madeleine en 2017 et est apparu au cinéma à plusieurs reprises, auprès de son père dans Le Grand Bain, au côté de son oncle dans Rock'n'roll.