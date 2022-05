Maeva Ghennam défigurée et à l'hôpital : "Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie..."

Coup dur pour Maeva Ghennam. Depuis quelques jours, la célèbre brune, révélée par Les Marseillais, n'est pas des plus rassurante quant à son état de santé. À Dubaï, où elle vit, elle a été forcée de constater que quelque chose n'allait pas au niveau de son visage. "Mon oeil a triplé de volume, je ressemble à un ogre tellement je fais peur. J'ai peur, je vais aux urgences, je ne sais pas si c'est une conjonctivite ou un nerf qui a pété parce que je me suis énervée", a-t-elle expliqué en story Instagram.

Et Maeva Ghennam s'est effectivement rendue à l'hôpital, où elle a été perfusée. "Je souffre, mon oeil brûle comme si j'avais du feu dedans, il s'ouvre plus, il pique, c'est atroce. Je n'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Je ne comprends pas, même avec les médicaments ça ne passe pas et quand je pleure ça brûle encore plus et je ressemble à un ogre avatar, je suis trop moche, ça gonfle de plus en plus je fais peur", s'est-elle désolée en attendant d'être examinée. Maeva Ghennam a partagé une photo pour appuyer ses dires, sur laquelle on l'aperçoit clairement en peine. (Voir notre diaporama).



J'ai l'oeil qui brûle

Au lendemain, ce vendredi 6 mai 2022, elle a affirmé que son affaire ne s'arrangeait pas du tout. "C'est de pire en pire. Ils m'ont enlevé les cils, je ressemble encore plus à un avatar, j'ai l'oeil tout gonflé en plus, c'est monté à la joue j'ai fait une grosse allergie. Je n'ai pas dormi de la nuit tellement je souffre, j'ai l'oeil qui brûle vraiment. Mes larmes brûlent dans mon oeil. Ils m'ont donné des gouttes de Lidocaïne, sur le moment ça passe pendant 20 minutes ensuite ça rebrûle. Ils m'ont fait des tests d'allergie et les médocs de la perfusion me font rien. Bref, je ne savais pas qu'un oeil pouvait autant souffrir".

Aux dernières nouvelles, Maeva Ghennam ne savait toujours pas ce qui la rongeait et se trouvait toujours à l'hôpital "sous cortisone". "L'allergie est descendue jusqu'à ma joue. Je ressemble à Shrek, mon oeil s'ouvre à peine", a-t-elle conclu.