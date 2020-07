Maeva Martinez enceinte : inquiets pour son bébé, des fans l'alertent

Enceinte de son premier enfant, de son fiancé Jules Havez, Maeva Martinez est aux anges ! Enfin, c'était sans compter sur quelques followers de la jeune femme, apparemment très à l'aise pour lui indiquer ce qu'elle peut faire, ou non, au cours de sa grossesse.

Alors qu'elle se filmait en pleine séance de sport, l'ancienne candidate de Moundir et les apprentis aventuriers a reçu plusieurs messages de fans lui disant qu'il n'était vraiment pas raisonnable de faire du sport en étant enceinte. Il faut dire que l'ancienne candidate de Secret Story a récemment indiqué qu'elle était atteinte d'endométriose ovarienne, une maladie qui peut causer des problèmes d'infertilité chez certaines jeunes femmes. Du coup, des internautes ont tenu à prévenir Maeva des dangers que pouvaient avoir une activité physique trop intense au cours de la grossesse.

Faut se calmer

Tenant à répondre publiquement à tous ces conseils, la jeune femme a reposté en story un message d'un de ses followers reçu en message privé. "Je pense que c'est pas bien ce que tu fais là, tu forces trop c'est pas bien pour la grossesse surtout les premiers mois faut se calmer", a ainsi écrit l'un des followers de Maeva. Pour répondre à ce DM, l'ex de Marvin a expliqué : "Je n'ai pas de contre-indications et je suis au deuxième trimestre. Je peux largement m'éclater au sport tout en étant à l'écoute de mon corps et de mes limites. Bientôt je ferai une vidéo sur les choses qu'on peut faire et ne pas faire enceinte avec une coach professionnelle enceinte aussi." Rassurante, Maeva Martinez a répondu publiquement à d'autres DM de fans en indiquant : "Si le docteur a des indications il faut l'écouter mais c'est super bon pour la santé le sport et même enceinte !"

+ 1 bonheur

Fiancée depuis le 14 février 2020 à son compagnon, la jeune femme avait officiellement annoncé sa grossesse le 15 juillet en écrivant : "+ 1 bonheur. Par où commencer ?! Je voudrais en dire, des choses, mais restons 'concis'. Nous avons l'immense plaisir de vous annoncer que la famille s'agrandit... la nôtre. Dans mes souvenirs, cette idée me paraissait si utopiste, celle qu'un jour j'aurais le bonheur de fondé la mienne, dans l'amour et la tendresse. Je vous laisse ces quelques moments intimes et précieux ou j'ai annoncé l'arrivée de ce petit être à Jules Havez et à ma mamie. Avec tout l'amour que vous me donnez et tout ce que l'on partage ensemble, j'avais envie de vous partager ces magnifiques minutes. Il me hâtait de vous le dire. À toi, mon amour, merci d'être qui tu es, de m'aimer chaque jour comme tu le fais, merci de me protéger, d'avoir cette force d'esprit et de m'en nourrir. Tu es mon monde, le père de notre bébé, je t'aime, je suis si fière de nous."