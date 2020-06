Maeva Martinez méconnaissable après la chirurgie : la preuve en photo

Depuis sa participation à Secret Story saison 10 (NT1) en 2016, Maeva Martinez a bien changé. Et ce ne sont pas ses près de 880 000 followers sur Instagram qui diront le contraire ! Ce mercredi 24 juin 2020, l'ancienne amoureuse de Marvin, qu'elle avait rencontré dans la Maison des Secrets, est apparue méconnaissable.

Généreuse, comme beaucoup de stars de télé-réalité, Maeva Martinez propose à ses fans de participer à un concours. Le grand gagnant remportera un tableau personnalisé, comme celui devant lequel elle pose et qui représente la jeune femme entourée de ses proches. En commentaires, de nombreux internautes ont souligné un détail qui a son importance : Maeva Martinez affiche un tout nouveau visage ! Pour l'occasion, elle a opté pour une paire de lentilles de couleur bleue, assorties à sa robe moulante. "Je ne la reconnais pas", "Méconnaissable du visage. Ça en devient vraiment ridicule", "Ça craint, on ne te reconnaît même plus", peut-on lire sous le cliché.