Maeva Martinez, sa nouvelle opération de chirurgie : "J'ai souffert !"

Maeva Martinez est comblée. La jolie brune vue dans Secret Story s'est débarrassée de son plus gros complexe en ayant recours à une rhinoplastie. Ses followers avaient remarqué une différence sur ses dernières photos, mais la jeune femme n'avait encore jamais pris la parole à ce sujet. C'est désormais chose faite. Via sa story Instagram jeudi 2 avril 2020, l'ex de Marvin a longuement évoqué son opération, en commençant par expliquer ce qui l'a poussée à sauter le pas. "La pointe de mon nez était normale, fine. Donc je n'ai pas voulu toucher à cette partie là du nez parce que ça ne servait à rien. J'ai juste affiné au-dessus pour pouvoir retrouver une symétrie. Je suis contente du résultat. J'ai fait ça le 12 mars, c'est pour ça que vous ne m'avez pas vue pendant plusieurs jours montrer ma tête. Je ressemblais un peu à un personnage de La Colline à des yeux donc je ne voulais pas me montrer comme ça. Très clairement, j'étais dans un sale état. (....) Je voulais quelque chose qui soit naturel", a-t-elle déclaré.

Maeva s'est ensuite lancée dans le récit de son intervention chirurgicale avec beaucoup de détails. "C'est une opération qui ne fait pas si mal que ça de base. Mais le docteur a dit que le travail qui avait été fait sur la cloison nasale était tellement conséquent que c'était pas l'os qu'on m'a limé qui faisait mal, c'était vraiment sur la déviation, les narines... C'était une douleur... J'ai souffert !", avoue-t-elle. Et de préciser : "À la base, c'est une opération qui dure 2h30 mais là il a mis 4h ! Il a vraiment voulu prendre son temps parce qu'il m'a expliqué que c'est très compliqué de travailler sur un nez qui est déjà beau de base."

Une opération au prix faramineux

Après une nuit passée à la clinique, Maeva Martinez a pu rentrer chez elle à Nantes, où elle a retrouvé son fiancé, lequel n'était pas du tout favorable à sa rhinoplastie, comme elle le révèle. Mais pour autant, il s'est montré très attentionné à son égard. "Il s'est très bien occupé de moi, ça a été un amour. Il a été là pour moi et ça vaut tout l'or du monde parce que j'étais vraiment pas bien." Son pire souvenir reste le jour où elle a dû ôter les plâtres qui recouvraient son visage : "Franchement, quand j'ai vu ma tronche, j'ai eu envie de pleurer. Je me suis dit que je ressemblais à un laideron, ça ne me plaît pas, je ressemble à rien", se remémore-t-elle. Une étape pas évidente pour Maeva, dont l'image est essentielle dans son métier d'influenceuse. Mais tout cela n'est aujourd'hui qu'un mauvais souvenir. "Depuis quelques jours, je retrouve mon visage. Je suis très contente du résultat. Ce que je voulais enlever, n'est plus là", se réjouit-elle.

Très transparente jusqu'au bout, Maeva reconnaît que l'opération n'était pas donnée. "Ça m'a coûté un bras ! Je voulais vraiment prendre le meilleur chirurgien, il a travaillé sur beaucoup de personnes connues. J'ai économisé, il faut compter entre 6 000 et 7 000 euros. Comme j'avais un travail qui n'était pas seulement esthétique, j'ai pu bénéficier d'un remboursement de la Sécurité sociale."