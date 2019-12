Maggie Smith, "pas satisfaite" par ses rôles dans Harry Potter et Downtown Abbey

Vous l'avez aimée en sorcière animagus ? Adorée en comtesse douairière de Grantham ? Il semblerait qu'elle n'en conserve pas, de son côté, un souvenir impérissable. Maggie Smith, inoubliable Minerva McGonagall, flegmatique Lady Violet Crawley, a expliqué que ces deux expériences n'avaient pas été les plus remarquables de sa carrière. "Je suis très heureuse d'avoir eu l'opportunité de travailler dans Harry Potter et Downtown Abbey, explique-t-elle en interview à ES Magazine. Mais ce n'est pas quelque chose que je qualifierais de satisfaisant. Je n'ai pas eu le sentiment que j'étais vraiment en train de jouer, dans ces productions-là."

Si son rôle dans Harry Potter peut paraître relativement anecdotique – en tout cas, dans les huit films de la saga tirée des romans de J.K Rowling –, Maggie Smith a été l'un des piliers de la famille Crawley pendant cinq ans, cinquante-deux épisodes au total. Elle a même accepté de reprendre le rôle de Violet dans le long métrage de Michaël Engler, adapté de la série en 2019. Mais qu'est-ce donc, à côté de l'impressionnante carrière qui se déroule derrière elle ? A 84 ans, l'actrice a une filmographie plus longue que la Tamise et représente, à l'international, la classe britannique. Les histoires de sorciers ne sont peut-être, tout simplement, pas sa tasse de thé.

Le métier d'acteur est quelque chose qu'on ne quitte jamais vraiment et Maggie Smith est loin d'évoquer une éventuelle retraite. Outre ses centaines de rôles au théâtre et ses apparitions récentes dans The Lady in the Van ou Indian Palace, la comédienne née à Ilford reprendra du service prochainement, en 2020, dans le film A Boy Called Christmas auprès de Kristen Wiig – The Bridesmaids – et Sally Hawkins – La forme de l'eau. Son secret pour tenir la route ? Certainement pas de la poudre de perlimpinpin.