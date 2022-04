Maïté : Sa petite-fille, déçue et blessée par la prod d'Objectif Top Chef, fait d'étonnantes révélations

Ce lundi 25 avril 2022, Faustine Bollaert était aux commandes d'un numéro inédit de Ca commence aujourd'hui, sur France 2. Pour cet inédit, elle a reçu des petits-enfants de stars, parmi lesquels Camille Ordonez, dont la grand-mère n'est autre que la célèbre cuisinière Maité. Elle en a profité pour faire une révélation sur sa participation à Objectif Top Chef 2018.

Qui ne se souvient pas de Maïté ? Avec sa célèbre acolyte Micheline, elles ont réalisé de nombreux bons petits plats dans La cuisine des mousquetaires, sur France 3. Une séquence notamment restera culte, celle où la femme de 83 ans a assommé des anguilles. Cette passion pour la cuisine, elle l'a transmise à Camille Ordonez, sa petite-fille. La jeune femme aujourd'hui âgée de 20 ans peut aussi se targuer d'être apparue à la télévision puisqu'en 2018, elle a tenté de remporter, sans succès, le concours Objectif Top Chef dans le but de participer à la saison 10 de Top Chef. Mais c'est Camille Maury qui a raflé la mise.

Cette demande qui l'a blessée

Si Camille Ordonez garde un bon souvenir de sa participation, dont sa rencontre avec Philippe Etchebest, un détail lui est resté en travers de la gorge. "On m'a demandé d'imiter ma grand-mère. Il y avait sa phrase culte : 'Il n'y a pas écrit bécasse.' On m'a demandé de le dire comme elle. Avec le même aplomb", a-t-elle tout d'abord révélé. Une demande qui l'a fait douter du motif de sa participation au programme. "Et c'est à ce moment-là que je me suis dit : 'Je ne suis venue que pour ça, que pour faire de l'audience, que pour faire parler de ma grand-mère au final'", a-t-elle regretté. Bien qu'elle a été "blessée" par cette requête, elle s'est réjouie de savoir que Maïté était très fière de sa participation au programme culinaire. Elle souhaitait d'ailleurs qu'elle fasse une émission télévisée pour savoir un peu comment cela se passait. C'est désormais chose faite !

Camille Ordonez n'a bien entendu pas manqué de donner des nouvelles de sa grand-mère. Et elles étaient bonnes : "Elle va très bien. Elle profite de sa retraite en famille avec nous, toujours dans son village de Rion-des-Landes. Ce côté médiatique lui est passé. Donc en 2010, elle a choisi de prendre sa retraite." Désormais, on imagine que c'est sa petite-fille qu'elle veut voir briller.