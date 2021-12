Manchester City : Joao Cancelo violemment agressé chez lui et volé, une photo dévoilée

L'année se termine malheureusement très mal pour Joao Cancelo. Le joueur de foot de 27 ans qui évolue au club de Manchester City depuis 2019 a été la cible d'une grave attaque à son domicile jeudi 30 décembre 2021. Alors qu'il s'y trouvait avec sa fiancée Daniela Machado et leur fille Alicia (2 ans), des malfaiteurs ont fait irruption pour le cambrioler. Pire encore, ils s'en sont pris physiquement au défenseur portugais. C'est lui-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle en story Instagram peu après les faits en dévoilant une photo de lui, le visage abîmé par une entaille à l'arcade sourcilière et un coquard à l'oeil droit (Voir notre diaporama).

"Malheureusement, j'ai été agressé par quatre lâches qui m'ont blessé et ont essayé de blesser ma famille, a -t-il expliqué, précisant que cela s'est produit après qu'il ait essayé de se défendre. Ils ont réussi à prendre tous mes bijoux et m'ont laissé avec le visage dans cet état". Le jeune international est parvenu à relativiser malgré tout en soulignant que sa famille est saine et sauve et qu'il s'agit d'une "épreuve en plus" à franchir. Joao Cancelo a en effet déjà vécu des drames dans sa vie, comme le tragique décès de sa mère survenu il y a une dizaine d'années lors d'un accident de voiture alors qu'il était passager.

Les cambrioleurs sont pour l'heure toujours en fuite mais la police a ouvert une enquête. Joao Cancelo a pu entre temps compter sur le soutien de son club anglais. "Nous sommes choqués et consternés que Joao Cancelo et sa famille aient été victimes d'un cambriolage à leur domicile au cours duquel Joao a également été agressé. Joao et sa famille sont soutenus par le club, qui aidera la police dans son enquête sur cette affaire très sérieuse", a-t-il été déclaré dans un communiqué officiel partagé sur Twitter.