Manifestation antivax : un journaliste de LCI violemment insulté et menacé en direct

Alors que le variant Omicron continue de s'imposer en France et fait exploser les records de contaminations, le gouvernement redouble d'efforts pour limiter sa propagation. Il a notamment décidé de transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Un projet de loi qui est actuellement examiné par les députés et qui dans le même temps provoque la colère des antivax et des anti-pass. Une manifestation a eu lieu lundi 3 janvier 2022 devant l'Assemblée nationale. Le journaliste Paul Larrouturou s'y est rendu pour sa chronique L'instant Pol diffusée en direct sur LCI mais sa présence a rapidement été pointée du doigt.

Ce sont même des personnes très énervées qui ont répondu à ses questions, tout en le traitant de "journaliste de merde" et autres noms d'oiseaux. "Vous êtes des journalistes de merde parce que vous véhiculez la bien-pensance. Il y en a marre de la doxa. Pour le moment on est calme, mais bientôt on ne va pas le rester", a annoncé un antivax. Et d'ajouter : "Bande d'enfoirés !"

De son côté, Paul Larrouturou continuait de rester professionnel en donnant la parole à d'autres personnes. Mais là encore, il s'est retrouvé face à des manifestants très colériques qui lui reprochaient d'être "corrompu" et de propager de fausses informations. "Votre direction aura des comptes à rendre. Un jour, votre direction et vous qui acceptez ce travail, vous aurez des comptes à rendre Monsieur pour la désinformation", lui a-t-on adressé. Et pour une femme de surenchérir en criant : "Vous êtes des porte-paroles de la pandémie de la peur. On tue avec cette injection expérimentale. On tue des enfants". Entouré de ses intervenants qui s'approchaient de plus en plus de lui pour se faire entendre, Paul Larrouturou a fini par être menacé physiquement. "On devrait vous péter la gueule. Vous êtes des enfoirés, vous suivez cet enfoiré de Macron".

Le journaliste qui travaille aussi pour Quotidien a tout de même tenté de redorer le blason du vaccin en expliquant que 90% des personnes hospitalisées étaient des personnes non-vaccinées. Une explication qui lui a valu de nouvelles retombées virulentes. "Ce n'est pas vrai. C'est un mensonge !", a hurlé une femme dans son micro, encouragée par son voisin : "Perroquet ! Vous n'êtes qu'un perroquet !"