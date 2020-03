Manitas de Plata : Sa guitare volée, ses enfants appellent à l'aide

Pendant des années, Manitas de Plata a enchanté le public en grattant sur les cordes de sa mythique guitare, conservée avec amour et dévotion par ses proches. Un instrument malheureusement dérobé par un voleur, au domicile de Jean, le fils du regretté artiste, relate Le Parisien.

Le fils du musicien, mort à 93 ans en 2014, a découvert le crime en rentrant à son domicile dans le quartier de la cité Gély de Montpellier, le vendredi 21 février 2020, aux alentours de 17h30. Sa porte et sa fenêtre avaient été endommagées et il avait constaté que sa chambre avait été fouillée. Le voleur y avait trouvé un objet de grande valeur : la guitare de Manitas de Plata. Une Ramirez flamenco de 1981 qui avait été la dernière sur laquelle le musicien avait joué à la fin de sa carrière. "Ça fait mal ! C'était la guitare préférée de mon père, elle a fait trois fois le tour du monde à ses côtés ! Il me l'a donnée un mois avant de partir, on se la partageait entre nous comme un souvenir", a expliqué son autre fils, Fernando, au Parisien.

Toute la famille de Manitas de Plata, de son vrai nom Ricardo Baliardo, est sous le choc. "Je l'ai toujours connu avec cette guitare, même quand j'étais enfant et montais déjà sur scène avec lui. (...) Cette guitare est très reconnaissable. Si vous la voyez en vente quelque part il faut le signaler", a confié son petit-fils Paco. Une plainte a été déposée par la famille, laquelle espère que le voleur lira les articles de presse concernant cette triste affaire pour la déposer quelque part. "Il faut nous ramener la guitare. Ce n'est pas une question d'argent mais de sentiment !", ont confié les enfants du célèbre musicien gitan. C'est d'ailleurs à peu près tout ce qu'il reste de Manitas de Plata puisque, un peu avant sa mort, il avait affirmé être ruiné...