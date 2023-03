Manon Marsault séparée d'une star du foot : une relation que le Ballon d'Or méprisait

Manon Marsault est une star de télé-réalité qui s'est faite connaître dans la saison 3 de L'île des vérités. Depuis, la belle, qui fête aujourd'hui son anniversaire, est passée par plein d'autres émissions à l'image de La villa des coeurs brisés et plusieurs saisons des Marseillais. Si elle a eu différentes histoires d'amour, elle vit aujourd'hui sur un petit nuage aux côtés de Julien Tanti, autre star des Marseillais avec qui elle a notamment eu deux enfants : Tiago (né en mai 2018) en et Angelina (née en septembre 2020).

Mais avant de trouver ce bonheur, la jolie brune a eu de nombreuses fois le coeur brisé. Parmi ses précédentes conquêtes, l'une d'elles est particulièrement étonnante. En effet, Manon Marsault a été en couple avec une grande star du football qui n'est autre que... Karim Benzema ! C'est en 2013, au cours d'une interview accordée à Jeremstar que la jolie Manon avait dévoilé cette information croustillante, affirmant même qu'ils étaient restés en couple pendant quelques temps et que leur histoire n'avait "rien d'un plan c*l". Mais sceptique quant à cette information, le célèbre blogueur avait répandu la rumeur inverse... "Je suis très fâchée contre lui (contre Jeremstar, ndrl). Il disait que je n'étais qu'un plan c*l de Karim. Si ça avait été le cas, je n'aurais jamais parlé de lui. Je n'ai pas du tout apprécié donc je lui ai fait part de mon mécontentement", avait-elle alors expliqué.

Une relation confirmée

Si la jeune starlette n'a jamais précisé à quelle période exactement elle a entretenu cette idylle étonnante, d'autres personnes ont confirmé l'information auprès de Sam Zirah, autre blogueur star de la télé-réalité. "Oui, elle sortait avec Karim. On en avait parlé et comme Karim traînait avec Rohff... Elle voulait savoir si je pouvais lui parler. Oui oui, elle est bien sortie avec Karim Benzema", avait alors assuré la chroniqueuse Maéva Anissa. Pourtant, Karim Benzema lui-même n'a jamais mentionné cette relation...

Aujourd'hui, Manon Marsault est une épouse comblée et une véritable maman poule. Pour elle, cette histoire d'amour relève donc du passé. D'ailleurs, la jeune maman n'a plus jamais évoqué son idylle avec le footballeur dans les médias et préfère rester discrète quant à ce sujet. C'est tout à son honneur !