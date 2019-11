Manuel Cabit (FC Metz) : "Sérieusement blessé" dans un accident de voiture

Le voyage de Manuel Cabit et de Kévin N'Doram ne s'est pas achevé comme il aurait dû. Dimanche 3 novembre 2019, les deux footballeurs du FC Metz ont pris la route et ont été victimes d'un accident comme l'a fait savoir leur club dans un communiqué officiel publié sur les réseaux sociaux.

"Ce dimanche 3 novembre en début d'après-midi, Kévin N'Doram et Manuel Cabit ont été victimes d'un accident de voiture sur l'autoroute A4. Kévin N'Doram, indemne, a pu rapidement quitter l'hôpital. Toutefois, choqué par l'accident, il sera mis au repos quelques jours. Manuel Cabit, malheureusement, a été sérieusement blessé. Il est actuellement hospitalisé au CHU de Reims, son pronostic vital n'est pas engagé", a-t-il été publié. Dans cette épreuve, le footballeur de 26 ans, originaire de Martinique, est soutenu par sa famille et ses proches qui "sont auprès de lui". "Ses coéquipiers, ses coachs et l'ensemble du FC Metz lui apportent leur plus intense soutien dans ces moments difficiles et lui souhaitent une guérison rapide."

La veille, le samedi 2 novembre le FC Metz avait fait un match nul à domicile (2-2) contre Montpellier.