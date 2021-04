Manuela Lopez hospitalisée à cause de sa maladie incurable : un traitement de plusieurs mois l'attend

Voilà plus d'un mois maintenant que Manuela Lopez est obligée de faire des allers-retours incessants à l'hôpital pour traiter sa maladie incurable. La comédienne qui prend du recul avec les tournages des Mystères de l'amour (TMC) souffre en effet depuis 2007 d'une cardiomyopathie associée à un Tako-Tsubo atypique. Pour espérer reprendre le cours normal de sa vie, la jolie brune aux cheveux bouclés doit suivre un lourd traitement. Ce jeudi 1er avril 2021, elle a donné de ses nouvelles sur Instagram en postant une vidéo d'elle, toujours depuis sa chambre d'hôpital.

"Le protocole suit son cours, je ne suis pas tout le temps à l'hôpital. Là j'en profite, je m'ennuie entre deux soins, c'est pas un centre de Thalasso non plus, mais j'essaye de le vivre différemment, et comme je peux surtout pour occulter parfois les examens un peu durs. J'en ai pour jusqu'à fin juillet", a-t-elle confié avant de retourner passer une batterie d'examens. Manuela Lopez conclut en légende avec un message positif à l'intention de sa communauté, laquelle fait preuve d'un grand soutien. "Encore merci pour vos petits messages et vos bonnes ondes", a-t-elle écrit. C'est tout naturellement que les internautes lui ont souhaité un prompt rétablissement en commentaires.