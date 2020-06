Marc Lavoine et Pascal Obispo : Leurs compagnes révèlent leur amitié !

"C'est une vidéo qui a été réalisée par la femme de ma vie, Line Papin, qui est une romancière. Elle vient d'un pays qui s'appelle le Vietnam, c'est le thème du livre de Line, d'ailleurs, Des os et des filles [2019, éditions Stock], qui a été un succès, qui est un livre merveilleux, avait affirmé l'ex-mari de Sarah Poniatowski et le père de Yasmine, Roman et Milo (22, 13 et 9 ans). Et je suis ravi, car quand les gens ont du talent et qu'ils travaillent beaucoup, c'est naturel et légitime qu'elle ait la reconnaissance pour son travail."

De son côté, Pascal Obispo fêtera ses cinq ans de mariage avec Julie Hantson en septembre prochain. "Elle est la personne la plus bienveillante que j'aie eu la chance de croiser, avait confié l'interprète de 55 ans au Parisien en 2018. Depuis cinq ans, elle me fait un bien fou. Elle met en valeur mes qualités et m'aide à gommer mes défauts." Dans son dixième album studio, sorti en 2018 et intitulé Obispo, la star avait invité son épouse sur le titre Et bleu. Le père de Sean (19 ans) lui avait également dédié les chansons On n'a rien trouvé de mieux et Poète maudit.