Marc Lavoine malade : "J'essaie d'aller bien"

Mercredi 26 février 2020, Marc Lavoine était l'invité de Ça ne sortira pas d'ici, sur France 2. En plus d'avoir évoqué sa carrière ou sa jeune compagne Line Lapin, le chanteur de 57 ans s'est livré sur la maladie dont il souffre depuis plusieurs années.

Le membre du jury de The Voice a en effet confié souffrir de la lypémanie, une maladie héréditaire caractérisée par une mélancolie profonde pouvant évoluer en obsession morbide ou en folie dépressive. Pour les téléspectateurs qui ne connaissaient pas ce terme, Michel Cymes a expliqué : "Lype vient du grec et signifie tristesse." Mais cela n'a aucun rapport avec la dépression comme l'a précisé Marc Lavoine : "Je trouve ça important de nommer les choses comme elles sont. La mélancolie, c'est une chose, la lypémanie, c'est une autre forme de mélancolie. Dépression, c'est un terme avec lequel, d'un coup, on entre dans un truc angoissant, et je ne crois pas que ce soit aussi angoissant que ça."

Marc Lavoine est ensuite revenu sur le moment où son papa avait découvert cette maladie : "Mon père avait un dictionnaire de médecine, il avait été infirmier pendant la guerre d'Algérie et c'est lui qui trouvait de temps en temps les choses que nous avions. Et un jour, quand ma mère est partie en maison de repos, il a ouvert son truc, il a dit 'mélancolie, lypémanie' voilà ce qu'a votre mère. C'était une façon poétique et moins violente de nous annoncer que notre mère faisait parfois des dépressions." Michel Cymes a précisé qu'elle était "maladivement mélancolique". Son invité a donc relativisé en expliquant que c'était "une mélancolie de bourgeois".

"Honnêtement, je vais très bien, mais je me soigne tous les jours, j'essaie d'aller bien. Ma mère me disait : 'Quand ça ne va pas, ça va quand même.' C'est quand même très beau la vie, il faut aimer la vie et choisir la vie", a-t-il conclu.