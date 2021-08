Marc Toesca en deuil : l'animateur du Top 50 a enterré sa maman

L'été se poursuit sur une note difficile. Marc Toesca, iconique sourire du Top 50, pilier "P'tit Clou" de la chaîne Canal+ dans les années 1980, vient de perdre un être cher à son coeur. Comme nous l'apprend le magazine France Dimanche, dans son édition parue le 13 août 2021, le présentateur de 65 ans a fait ses adieux à sa maman, Marie, un peu plus tôt, en cette période estivale. Grand professionnel, il n'avait rien laissé paraître de sa tristesse immense alors qu'il remplissait une mission de la plus haute importance, à quelques heures des obsèques.

Le 24 juillet dernier, il était effectivement présent, dans la salle des étoiles du Sporting Monte-Carlo, pour animer le gala de l'association Fight Aids Monaco, l'organisation créée par la princesse Stéphanie en 2004. Accompagné de son épouse Sabine, Marc Toesca a donné de sa personne en espérant récolter un maximum de fonds afin de lutter contre le VIH. Malheureusement, quatre jours plus tard, le 28 juillet, donc, son coeur était moins à la fête. Il a assisté à un évènement beaucoup plus dur à vivre.

Nouveau deuil pour Marc Toesca

Le chroniqueur de l'émission Samedi d'en rire sur France 3, qui avait fait ses débuts à l'époque sur RMC, a effectivement fait ses adieux à sa maman Marie lors d'une cérémonie discrète organisée en la cathédrale Sainte-Réparate à Nice, sur la Côte-d'Azur, là où elle résidait et où il avait vu lui-même le jour en 1955. Le fils et la belle-fille du présentateur étaient là pour l'entourer d'amour et le soutenir, précise-t-on dans les colonnes de France Dimanche. Marc Toesca est aujourd'hui orphelin de père et mère. Il avait déjà perdu son papa, René, durant l'année 2015...

