Marcell Jacobs : La nouvelle star mondiale de l'athlétisme bientôt mariée à une bombe italienne

Beaucoup se demandaient qui pourrait bien prendre la succession après la retraite de la légende Usain Bolt des pistes d'athlétisme. Le Jamaïcain a marqué son sport, réussissant les plus grands exploits, battant tous les records et devenant l'un des sportifs les plus populaires du 21e siècle. Malgré le vide laissé par son départ, son successeur pourrait bien venir tout droit d'Italie. À 27 ans, Marcell Jacobs a un parcours très atypique, mais il est en passe de devenir une légende à son tour. Né aux États-Unis, d'un père militaire américain et d'une mère italienne, il arrive à Rome quand il est encore tout bébé. Il grandit dans la capitale italienne et l'an dernier, lors des Jeux olympiques de Tokyo, il se fait un nom.

Vainqueur du 100 m et du relais 4 x 100 m avec l'Italie, il repart avec 2 médailles d'or autour du cou. Depuis, sa vie a changé mais pas uniquement la sienne. En couple avec une certaine Nicole Daza depuis de longues années, le couple a gagné en popularité au cours des derniers mois. La jolie brune est une influenceuse italienne qui compte pas moins de 75 000 abonnés sur Instagram. Elle y est très active et n'hésite pas à publier des photos de son couple ou bien de ses enfants. En effet, les deux tourtereaux sont parents depuis plusieurs années. En 2019, leur fils Anthony vient au monde et en 2021, c'est la petite Megan qui a rejoint la famille (les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Il va revoir son père pour la deuxième fois lors de son mariage

Père d'un autre garçon d'une ancienne relation, Marcell Jacobs a décidé de demander en mariage la belle Nicole en septembre 2021 et pile un an plus tard, les amoureux ont prévu de se marier. L'occasion pour le sprinteur d'inviter son père à la cérémonie, lui qui ne l'a vu qu'une seule fois dans sa vie, en 2008. "J'avais 14 ans, je ne l'avais jamais vu avant. Je ne parlais pas anglais, ma mère jouait l'interprète. Je cherchais mon père, j'en voulais un comme mes copains d'école. Pas moyen. J'ai essayé de l'effacer, mais ça n'a pas été une bonne idée comme ma coach mentale me l'a expliqué ensuite", raconte-t-il dans un portrait qui lui est dédié dans Libération.

À quelques mois d'un bel évènement, Marcell Jacobs va donc tenter de reprendre contact avec son père, qui pourra enfin découvrir sa future femme et ses adorables enfants.