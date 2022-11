Margaux (N'oubliez pas les paroles) déçue et frustrée par son élimination : elle rejette la faute sur une règle

Margaux était de retour sur France 2. La charmante blonde a une fois de plus participé aux Masters de N'oubliez pas les paroles, émission présentée par Nagui. Malheureusement, elle n'a pas réussi à aller au bout de la compétition. Une élimination sur laquelle elle s'est exprimée rapidement.

C'est en décembre 2019 que le public a découvert Margaux dans N'oubliez pas les paroles. Un programme dans lequel elle est apparue jusqu'en février. Mais après 59 victoires, elle a été éliminée de la compétition. Malgré tout, elle reste la meilleure Maestro de l'histoire du jeu et continue à faire des apparitions dans le programme, mais dans la version Masters. Ainsi, pour la troisième fois, elle a affronté des candidats emblématiques du jeu télévisé. Mais jamais elle n'a été sacrée gagnante.

Lors de sa dernière participation, Margaux a été éliminée de la compétition à l'issue de l'émission du 17 novembre 2022. Un départ précipité auquel personne ne s'attendait, pas même elle. Elle a été éclipsée par Valérie en huitième de finale et regrette d'avoir été évincée si rapidement. "Cette année, c'est la première fois que je ne gagne pas d'argent mais c'est secondaire. Le but est surtout d'aller le plus loin possible mais je constate que je régresse à chaque fois. Pour mes premiers Masters j'avais fait demi-finale, puis quarts de finale l'année dernière et maintenant 8e. En toute logique je devrais donc perdre dès les 16e l'année suivante. On va essayer de contrer ça", a-t-elle confié à Télé Loisirs.

La candidate éliminée trop tôt

Forcément, Margaux est "déçue" car elle est "hypercompétitrice". Elle explique cette défaite prématurée par la nouvelle règle des Masters. Cette année, les candidats pouvaient être soumis à des reprises, de quoi en déstabiliser plus d'un. "Je suis forcément un peu frustrée car avec des mêmes chansons classiques et non des reprises je serais peut-être allée plus loin. On ne le saura jamais car Valérie est très forte et aurait peut-être quand même gagné. Mais cette nouvelle règle m'a quand même apporté pas mal de stress. En apprenant la règle j'ai révisé pas mal de reprises mais je n'ai pas pensé à Shakira en me disant que c'était de l'espagnol [elle a perdu ses moyens sur sa reprise de Je l'aime à mourir, NDLR], donc impossible que ça tombe. Si j'étais tombée sur une des reprises de la Star Academy j'aurais sûrement pu m'en sortir car il y en a que je connais mieux que les originales", a-t-elle conclu le sujet. Espérons pour elle qu'elle fera mieux auquel cas, il pourrait y avoir du rififi dans l'air.