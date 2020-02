Margaux (N'oubliez pas les paroles) éliminée : ce que lui a murmuré Nagui

Une grande page se tourne pour Margaux. La Maestro de N'oubliez pas les paroles a été éliminée lundi 3 février 2020, après 59 victoires et 530 000 euros de gain. Après l'annonce de son départ, la belle blonde de 24 ans a eu bien du mal à retenir ses larmes. Très vite, Nagui l'a prise dans les bras. Ce dernier en a profité pour lui murmurer quelques mots à l'oreille. Interrogée par Télé Star, la Bretonne a révélé ce qu'il lui avait dit.

"Il m'a dit : 'Tes blagues pourries vont me manquer'", a-t-elle expliqué dans un premier temps. La compagne d'Antoine est ensuite revenue sur sa relation avec l'animateur de 58 ans : "Tout au long des émissions on a beaucoup rigolé, on s'est taquiné. Après l'émission on a discuté, on a pris des photos et il m'a dit qu'il était content. Il veut que je prenne confiance en moi. Il a été adorable, je me suis attachée à lui. Même en dehors des émission on rigolait, ça créé des liens." Peut-être garderont-ils contact par la suite.

Ce qui est certain, c'est que Margaux et l'époux de Mélanie Page se retrouveront prochainement. Elle participe en effet aux prochains Masters de N'oubliez pas les paroles. Et elle n'a pas caché son stress avant le grand jour : "La défaite est moins triste grâce à ça car je sais que je vais revenir. Je me prépare et j'espère garder mon titre mais j'ai peur."

En attendant la diffusion, dont la date n'a pas encore été communiquée, Margaux va se concentrer sur des projets plus personnels. Elle a confié qu'elle allait faire un concert caritatif en mars pour "la recherche médicale dans le 91". "Et pourquoi pas aussi un album, mais seulement pour le plaisir", a-t-elle conclu.