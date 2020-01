Margaux (N'oubliez pas les paroles) : nouvelle victoire et câlin avec Antoine

La reine Margaux est loin d'avoir dit son dernier mot ! Après avoir détrôné Kevin et réussi à se hisser à la première place du classement, la jolie blonde de 24 ans continue d'épater Nagui et les téléspectateurs de N'oubliez pas les paroles (France 2). Ce jeudi 30 janvier, Margaux a une nouvelle fois remporté une manche, lui permettant ainsi de dépasser le demi-million de gains ! En effet, sa cagnotte affiche désormais la jolie somme de 509 000 euros.

Pour fêter dignement ce nouveau cap incroyable et encore jamais vu, Nagui a donc déversé une pluie de paillettes sur son plateau. Et surprise, le chéri de Margaux, Antoine, est apparu pour féliciter sa belle. Une aubaine pour le présentateur qui n'y croyait plus, et pour cause, depuis le début de son aventure, Antoine ne s'est jamais présenté sur la scène. C'est désormais chose faite comme le couple l'avait promis à Nagui. "Tant que vous n'avez pas franchi les 500 000 euros, il n'entrera pas sur le plateau" annonçait-il la veille.

Les amoureux ont donc enfin pu se prendre dans leurs bras pour célébrer cette nouvelle victoire. "Elle a bossé pour ça, et franchement elle le mérite !" a déclaré le jeune homme ému. Et il est vrai que le travail de Margaux a été monumental, elle qui rabâche constamment le fait de ne pas avoir de mémoire. Chose qu'Antoine peut tout de même confirmer. "Elle a mis du temps pour retenir mon anniversaire !" plaisante-t-il. Margaux pourra en tout cas se rattraper en lui offrant la moto dont il rêve ainsi qu'en investissant "dans un appartement ou une maison près de Saint-Malo." Et son histoire n'est pas finie ! La jeune femme nous réserve peut-être d'autres surprises...