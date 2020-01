Margaux (N'oubliez pas les paroles) en couple : comment Antoine vit sa notoriété

Mercredi 22 janvier 2020 était un grand jour pour Margaux. La candidate de N'oubliez pas les paroles (France 2) a détrôné Kevin et est ainsi devenue la plus grande gagnante du jeu animé par Nagui. Actuellement en couple, elle a dévoilé comment son compagnon Antoine vivait sa soudaine notoriété.

"Il est un peu comme moi, il ne montre pas trop ce qu'il ressent. Il est très content pour moi, mais il a un peu peur des proportions que ça prend. Je reçois beaucoup de messages, et forcément, des critiques... Il sait que je suis quelqu'un de très sensible, et il a envie que je me protège de tout ça", a confié Margaux à nos confrères de Télé Loisirs. En effet, si une grande partie du public la soutient, la belle blonde de 24 ans a également des détracteurs qui lui envoient des messages peu plaisants. Mais elle essaie de faire abstractions en se concentrant sur le meilleur. "Ce qui les embête le plus, c'est notre bonheur. Et je suis très contente", a-t-elle précisé.

Propulsée du jour au lendemain sous le feu des projecteurs, la candidate, présente depuis le 28 décembre 2019, ne doit pas simplement faire face à des détracteurs. Elle est également au coeur d'un véritable tourbillon médiatique qui l'"angoisse un peu" : "Je ne m'attendais pas à ça. Déjà, quand je suis entrée dans les Masters, ça m'a fait bizarre. Pour tout vous dire, je ne suis pas hyper à l'aise." Elle peut heureusement compter sur ses proches pour l'épauler autant que possible dans cette nouvelle aventure qui n'est, semble-t-il, pas près de s'arrêter.

Pour rappel, Margaux et Antoine se sont rencontrés à Paris, alors qu'ils s'apprêtaient à s'envoler pour la Grèce pour travailler dans un club de vacances. Pour l'heure, le jeune homme n'est encore jamais venu sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Mais cela ne saurait tarder si l'on en croit les déclarations que la candidate a faites à Nagui, lors de l'émission du 21 janvier, elle a répondu : "Je lui ai dit : 'La seule condition pour que tu viennes sur le plateau, c'est si j'arrive à dépasser Kevin. Là, tu auras le droit de venir.' C'est la seule condition. Il n'a pas le choix !"