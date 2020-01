N'oubliez pas les paroles, Margaux en couple: sa condition pour dévoiler Antoine

Margaux enchaîne les victoires dans N'oubliez pas les paroles (France 2). Mardi 21 janvier 2020, elle a terminé l'émission avec 404 000 euros de gains, en seulement 41 participations. Elle a ainsi dépassé Hervé, qui figurait à la troisième place des plus grands maestros, et Renaud, qui était deuxième. Et la belle blonde de 24 ans est en passe de détrôner Kevin et ses 410 000 euros de gains (en 43 participations), une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui désirent faire la connaissance de son petit ami. On vous explique !

Margaux a en effet déjà admis auprès de Nagui qu'elle était en couple avec un certain Antoine. Les tourtereaux se sont rencontrés sur Paris, alors qu'ils s'apprêtaient à s'envoler pour la Grèce pour travailler dans un club de vacances. Depuis, ils ne se quittent plus... enfin presque car le jeune homme n'est encore jamais venu sur le plateau de N'oubliez pas les paroles. Mais la candidate devrait prochainement dévoiler son visage. Après que l'époux de Mélanie Page lui a demandé pourquoi il ne s'était pas encore rendu sur le plateau, lors de l'émission du 21 janvier, elle a répondu : "Je lui ai dit : 'La seule condition pour que tu viennes sur le plateau, c'est si j'arrive à dépasser Kevin, là tu auras le droit de venir.' C'est la seule condition. Il n'a pas le choix !"

En attendant, Margaux continue à se confier sur sa vie personnelle entre deux chansons. On sait donc qu'elle vient de Saint-Malo et qu'avec ses gains, elle espère voyager. Elle compte aussi acheter un bien immobilier avec son compagnon ou financer sa formation d'auxiliaire vétérinaire.