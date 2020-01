N'oubliez pas les paroles : Margaux en larmes après avoir détrôné Kevin

Nouveau record pour l'indétrônable Margaux. La belle blonde de 24 ans trône désormais à la première place du classement puisqu'elle a dépassé Kévin, le désormais ex-meilleur candidat de N'oubliez pas les paroles (France 2). Lors de l'émission du 22 janvier 2020, elle a réussi à cumuler 424 000 euros, en 42 participations, et dépasse ainsi le jeune homme et sa cagnotte de 410 000 euros (43 victoires).

En apprenant la nouvelle, Margaux a eu bien du mal à retenir ses larmes comme elle l'a rappelé à Télé Loisirs : "J'ai fondu en larmes pour la première fois. De toutes les émissions, je n'ai jamais pleuré. Je ne suis pas quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions à la télé. Ma mère est descendue sur le plateau... Même après le tournage, je tremblais comme une feuille. Je ne savais plus où j'étais. Pour moi, Kevin était 'The Best'. Je n'arrive pas à réaliser, mais c'est ce qui me permet de rester concentrée en fait. Mon cerveau le sait, mais il y a encore un petit blocage. Si j'y pense trop, je pense que je relâcherais trop la pression... Ce n'est pas le but. Le but, c'est de rester le plus longtemps possible et de prendre du plaisir surtout."

Désormais, Margaux a un nouvel objectif : remporter le plus grand nombre de participations. Pour ce faire, elle devra dépasser le record jusqu'ici détenu par Renaud, à savoir 55 victoires. Bon joueur, Kevin a confié qu'il était très heureux pour Margaux. "Elle est super impressionnante et qu'elle a beaucoup bossé. J'ai hâte de faire sa connaissance", a-t-il déclaré à Télé Loisirs.

Désormais, le public attend avec impatience de voir le visage d'Antoine, le petit ami de la championne. Mardi 21 janvier, Margaux a en effet assuré qu'elle accepterait qu'il vienne à une condition : qu'elle dépasse Kévin. C'est désormais chose faite !