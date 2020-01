Margaux (N'oubliez pas les paroles) : Sa routine assidue pour gagner

Depuis le 28 décembre 2019, Margaux est épatante dans N'oubliez pas les paroles (France 2). A seulement 24 ans, la jolie Bretonne pourrait bien devenir la plus grande championne du jeu musical de Nagui. En 33 participations, Margaux a remporté la somme de 322 000 euros. Elle est ainsi la quatrième plus grande maestro de l'émission. Mais son objectif est bien entendu d'atteindre le top du classement. Et elle compte sur sa connaissance incroyable du répertoire de la chanson française pour réaliser tous ses rêves.

Mais tel un grand athlète, Margaux doit gérer le rythme intense des tournages ainsi que le stress de la compétition. "C'était beaucoup plus éprouvant les premiers jours. Plus j'avance, mieux je me sens sur le plateau", explique-t-elle dans les pages de Télé Star. Pour ce faire, la jeune femme a quelques petites astuces pour ne pas se laisser déstabiliser par la fatigue. "Je tiens grâce à l'euphorie. Je me shoote aux pastilles pour la gorge et je bois trois litres d'eau par jour", avoue-t-elle.

Très assidue, Margaux a révisé plus de 750 chansons avant de se lancer dans ce karaoké géant dans le but de marquer l'histoire du jeu. Pour l'heure, c'est Kevin qui est toujours le plus grand champion avec 410 000 euros de gains et 43 participations entre juin et juillet 2018. En attendant de poursuivre sur sa lancée, Margaux a d'ores et déjà des projets avec le joli pactole qu'elle a amassé : "J'ai promis à mon copain de lui acheter une moto. On va aussi investir dans un appartement ou une maison près de Saint-Malo."

Une interview à retrouver en intégralité dans le dernier numéro de Télé Star, en kiosques lundi 20 janvier 2020.