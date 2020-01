N'oubliez pas les paroles : La bourde de la prod qui aurait pu coûter à Margaux

Nouvelle semaine de compétition pour Margaux, dans N'oubliez pas les paroles (France 2). Depuis le 28 décembre 2019, la Bretonne de 24 ans enchaîne les victoires et elle est devenue la septième plus grande maestro du jeu musical animé par Nagui. En seulement treize participations, elle a déjà remporté 202 000 euros et elle ne compte pas s'arrêter là. Mais une erreur de la production aurait bien pu tout remettre en cause.

Hier soir, Margaux affrontait Christophe, un agent de la SNCF. Il a notamment dû trouver des paroles du tube Elle me contrôle, de M. Pokora. Et, alors qu'il avait chanté "et guide mes pas", la production lui a validé les bonnes paroles : "et rythme mes pas". Le participant était donc au-coude-à-coude avec Margaux. Très vite, Nagui a reconnu qu'il y avait eu une grosse boulette. "La réponse que vous avez donnée n'est pas celle que nous avons écrite. (...) L'erreur, nous l'avons commise, nous l'assumons. Normalement, c'est Fabien qui fait des boulettes (...) Maintenant, c'est l'ordinateur qui donne les réponses. Mais c'est un cadeau de la maison pour bien commencer 2020", a confié Nagui.

L'émission a donc repris comme si de rien n'était. Heureusement pour elle, Margaux a battu son challenger, sa cagnotte s'élevait donc à 203 000 euros à la fin de la première émission. Elle a ensuite surpassé Aliénor et avait 204 000 euros en fin d'émission. La jolie blonde espère bien surpasser Violaine, première femme du classement grâce à ses 242 000 euros. Avec ses gains, elle aimerait partir en voyage avec sa maman et sa soeur. Elle souhaite aussi acheter un bien immobilier avec son compagnon et financer une formation d'auxiliaire vétérinaire.