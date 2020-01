Margaux (N'oubliez pas les paroles) : Son entraînement intensif pour gagner

Depuis le 28 décembre 2019, Margaux est la nouvelle Maestro de N'oubliez pas les paroles (France 2). La belle blonde de 24 ans a déjà récolté 200 000 euros en seulement treize participations et a donc marqué les esprits des téléspectateurs. A chaque émission, elle bat, semble-t-il, sans aucune difficulté ses concurrents. Mais comment fait-elle pour autant exceller dans le programme de Nagui ?

Interrogée sur le sujet par le présentateur de 58 ans, Margaux a dévoilé les coulisses de ses entraînements intensifs. Le public a donc appris qu'elle avait révisé pas moins de 759 chansons. Et elle en a appris 500 par coeur. Fort heureusement, la Bretonne est toujours tombée sur des titres qu'elle connaissait. Mais elle ne se repose pas sur ses lauriers pour autant. Ses révisions se poursuivent afin d'aller le plus loin possible dans l'aventure et, peut-être, marquer l'histoire du jeu. Aujourd'hui, c'est Kévin qui est sur la plus haute marche du podium avec 410 000 euros de gains et 43 participations, entre juin et juillet 2018.

Quoi qu'il en soit, Margaux possède déjà une belle somme qu'elle compte utiliser pour partir en voyage avec sa maman et sa soeur. Et, dans la mesure du possible, elle espère acheter un bien immobilier avec son compagnon Antoine, à Saint-Malo. "On s'est rencontrés à Paris, avant de partir en Grèce, parce qu'on avait rendez-vous avec nos employeurs. Et ensuite on est partis", a confié Margaux. Animateur dans un club de vacances à l'époque, son compagnon n'a pas hésité à la suivre en Bretagne afin de se rapprocher d'elle. "Il est chargé de projet événementiel et il adore ce qu'il fait", a-t-elle conclu le sujet.

Actuellement en pleine reconversion professionnelle, l'ancienne employée dans le domaine du tourisme espère devenir auxiliaire vétérinaire. Ses gains pourraient donc l'aider à financer sa formation.