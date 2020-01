Margaux (N'oubliez pas les paroles) : Son infaillible technique de mémorisation

Mais jusqu'où ira-t-elle ? Margaux, 24 ans, survole le jeu télévisé N'oubliez pas les paroles (France 2), depuis sa première participation, le 28 décembre 2019. Avec 39 victoires d'affilée et plus de 384 000 euros de gains, la jolie blonde est bien partie pour devenir la première femme numéro un dans l'histoire du jeu !

Mais d'où "la Reine Margaux", comme Nagui aime l'appeler, tient-elle ses fantastiques capacités de mémorisation ? Interviewée par le journal Le Parisien, la jeune femme a livré quelques-uns de ses secrets. "J'écoute les chansons, et je les réécris sur mon écran pour les mémoriser. Plus on fait travailler la mémoire, plus c'est facile", affirme-t-elle. Aujourd'hui, Margaux a appris par coeur plus de 750 chansons ! Une routine pour la jeune femme qui a commencé à se préparer durant l'été dernier. "Maintenant, je mets à peine dix minutes pour apprendre une chanson. Même la nuit, j'en rêve..." explique-t-elle.

Pourtant, tout n'était pas gagné. Diplômée d'un BTS en commerce international, Margaux admet ne pas avoir une grande confiance en elle. Grâce à son parcours dans l'émission, elle développe cependant une certaine fierté. "C'est la première fois que je suis fière de moi. Je n'ai pas du tout confiance, je me suis même dénigrée, parce que je n'ai pas d'emploi et que j'ai eu du mal à trouver ma voie. Je peux paraître froide, mais quand j'ai vu ma mère pleurer dans le public, je n'ai pas pu retenir mes larmes", confie Margaux.

Après avoir tenté sa chance en vain à la Nouvelle Star, à l'âge de 18 ans, la jeune femme a aujourd'hui une idée bien précise de ce qu'elle compte faire avec ses gains. "J'ai promis à mon copain de lui acheter une moto. On va aussi investir dans un appartement ou une maison près de Saint-Malo", déclarait-elle il y a quelques jours à Télé Star.

Un article à retrouver en intégralité dans le dernier numéro du Parisien, en kiosques lundi 20 janvier 2020.