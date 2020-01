Margaux (N'oubliez pas les paroles) en couple : le visage d'Antoine dévoilé

Chose promis, chose due ! Il y a quelque temps, Margaux, talentueuse candidate de N'oubliez pas les paroles (France 2), annonçait que son chéri n'aurait le droit de venir la soutenir en plateau que quand elle serait devenue la plus grande championne du jeu télévisé. Maintenant que c'est chose faite, Antoine a enfin reçu l'accord du maestro pour l'accompagner. Seulement voilà, défini comme un véritable chat noir, ce dernier a été cantonné aux coulisses par l'animateur Nagui, afin de ne pas porter préjudice à Margaux...

"Il y a un événement ce soir. La première fois qu'elle est venue dans l'émission, elle était venue avec son fiancé, son amoureux, son Antoine, à qui elle veut offrir une moto. Depuis, elle a remporté 53 victoires et 468 000 euros, et jamais, jamais, jamais, jamais Antoine n'est venu sur ce plateau. C'est toujours sa maman, Cécile, qui est là. Elle est toujours là ?" demande Nagui en début d'émission. Visiblement très encline à plaisanter, la jolie blonde de 24 ans s'est alors amusée : "Non, la belle étoile est partie et le chat noir est là."

Désireux de tout faire pour que sa petite protégée continue de gagner, Nagui a donc pris des dispositions drastiques : "Comme je reste quand même le patron sur ce plateau et comme on veut votre bien, j'ai interdit l'entrée du plateau à Antoine. Quand Antoine est là, elle perd. Antoine est dans la loge, voilà !", déclare-t-il, provoquant ainsi l'étonnement du public. Une caméra placée en loges dévoile alors le visage du fameux Antoine, attendant bien sagement dans les coulisses, assis sur un canapé blanc.

Évidemment, le présentateur phare du programme a posé des conditions : "Tant que vous n'avez pas franchi les 500 000 euros, il n'entrera pas sur le plateau parce que je ne voudrais pas imaginer qu'Antoine soit là et que vous perdiez là, maintenant... mais c'est la fin du couple !", lance-t-il en riant, tandis que Margaux confirme sur le ton de l'humour : "Je le quitte !"

Espérons pour le bel Antoine qu'il ne sera pas dans les parages le jour où Margaux rendra sa couronne...