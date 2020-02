Margaux (N'oubliez pas les paroles) éliminée : "Je me suis rendue malade"

Triste nouvelle pour les fans de Margaux, dans N'oubliez pas les paroles (France 2). La Bretonne de 24 ans a été éliminée face à une certaine Séverine, lundi 3 février 2020. Elle est donc repartie aux portes d'une 60e victoire, avec 530 000 euros. Émue, elle n'a pu retenir ses larmes sur le plateau.

Margaux avait enchaîné les victoires depuis le 28 décembre 2019. Lors de l'émission du 22 janvier, elle avait détrôné Kevin, l'ancien plus grand Maestro. Mais le titre Je suis de celles de Bénabar l'a faite chuter aujourd'hui. "Je ne pleure pas parce que je suis triste, au contraire je pleure parce que c'est la fin d'une énorme aventure pour moi. Je ne pensais tellement pas arriver jusque-là... C'est beaucoup d'émotion, je suis désolée", a-t-elle déclaré les larmes aux yeux après sa défaite. Après avoir félicité sa concurrente, elle a expliqué qu'elle n'avait aucun regret car elle ne connaissait pas cette chanson. Elle a ensuite remercié toute l'équipe de N'oubliez pas les paroles, ainsi que les personnes qui l'ont soutenue depuis le début. C'est sur une standing-ovation qu'elle a quitté le plateau pour la dernière fois.

Interrogée par Télé Star, la belle blonde qui espère devenir auxiliaire vétérinaire, est revenue sur cette folle aventure. Elle a ainsi révélé qu'en découvrant la thématique Bénabar, elle était "déprimée" car elle ne connaissait aucune des deux chansons proposées, contrairement à Séverine. Elle savait donc que c'était la fin de l'expérience. "C'était le meilleur scénario de défaite. Si j'avais perdu sur une chanson que je connaissais bien j'aurais été plus déçue", a-t-elle poursuivi. Elle a aussi admis auprès de nos confrères que lors de sa dernière journée de tournage, elle n'était pas au top de sa forme : "Le matin j'étais malade et je savais que c'était la fin. Psychologiquement je me suis rendue malade."

Comme elle l'avait déjà dit, Margaux compte utiliser ses gains pour acheter une moto à son compagnon Antoine. "On commence aussi à regarder l'immobilier pour acheter un appartement ou une maison. Je vais aussi pouvoir rembourser un prêt étudiant", a-t-elle ajouté.